Іспанія

Український нападник входить до числа футболістів, навколо яких клуб хоче будувати команду на новий сезон.

Керівництво Жирони має намір зберегти у складі українського форварда Владислава Ваната, незважаючи на виліт команди до Сегунди. Про це повідомляє L'Esportiu de Catalunya.

Після невдалого сезону, який завершився пониженням у класі, каталонський клуб уже працює над підготовкою до нового чемпіонату та ставить перед собою завдання якнайшвидше повернутися до Ла Ліги.

За інформацією джерела, у Жироні розраховують зберегти кістяк команди, а Ванат вважається одним із важливих футболістів у проєкті на майбутнє.

У сезоні-2025/26 24-річний нападник збірної України провів 29 матчів у всіх турнірах, забив 10 м’ячів та віддав 2 результативні передачі.

Чинний контракт Ваната з Жироною розрахований до літа 2030 року, що дає клубу сильні позиції у питанні його майбутнього.