Україна

Олег Мозіль залишає харківський клуб після чотирьох сезонів.

Металіст 1925 офіційно повідомив про завершення співпраці з голкіпером Олегом Мозілем. Про рішення клуб оголосив через свою пресслужбу.

30-річний воротар став гравцем харківської команди в серпні 2022 року та провів у її складі чотири сезони. За цей час Мозіль зіграв 55 офіційних матчів, а в 13 поєдинках зумів зберегти свої ворота недоторканими.

У клубі подякували футболісту за професіоналізм і внесок у розвиток команди.

"Металіст 1925 дякує Олегу за час, проведений у клубі, його внесок у розвиток команди та бажає успіхів у подальшій кар'єрі", — йдеться в офіційній заяві.

До переходу в Металіст 1925 воротар виступав за Буковину, Полісся, Львів та Агробізнес.

Нагадаємо, раніше харківський клуб також оголосив про відхід В'ячеслава Чурка та Владислава Калітвінцева.