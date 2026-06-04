Іспанія

Бенфіка розкрила деталі угоди.

Кандидат на посаду президента мадридського Реала Флорентіно Перес у середу офіційно заявив, що уразі його перемоги на виборах, новим головним тренером вершкових на наступний сезон стане Жозе Моуріньо.

Цю інформацію підтвердив нинішній клуб 63-річного фахівця — лісабонська Бенфіка. Португальський гранд випустив офіційне комюніке, в якому розкрив фінансові деталі потенційного переходу.

"Якщо Флорентіно Перес переможе на виборах, Реал виплатить суму відступних за контрактом Жозе Моуріньо у розмірі 15 мільйонів євро", — йдеться в офіційній заяві Бенфіки.

Доля призначення Жозе Моуріньо на Сантьяго Бернабеу остаточно вирішиться вже найближчої неділі, 7 червня, коли відбудуться вибори президента клубу. Протистояти Флорентіно Пересу буде Енріке Рікельме, який заявив що підпише зірок Манчестер Сіті у разі свого тріумфу.