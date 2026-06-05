Англія

Манкуніанці планують оновити опорну зону, об'єднавши в одній команді Орельєна Чуамені та Едерсона.

Опорний півзахисник збірної Франції та мадридського Реала Орельєн Чуамені може змінити іспанську Ла Лігу на Англійську прем'єр-лігу. За даними журналістів The Times, у підписанні хавбека досі зацікавлений Манчестер Юнайтед.

"Червоні дияволи" прагнуть придбати француза в пару до бразильця Едерсона. Трансфер гравця Аталанти вже практично узгоджений.

Орельєн оцінюється порталом Transfermarkt у 75 мільйонів євро. Термін чинного трудового договору між сторонами закінчується влітку 2028 року. У сезоні-2025/26 Чуамені провів 49 поєдинків, записавши на свій рахунок два забиті м'ячі та дві гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що капітан Вест Гема став трансферною ціллю Ман Юнайтед.