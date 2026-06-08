Англія

Італійський тренер уже погодився очолити манчестерську команду після відходу Пепа Гвардіоли, але клуби ще не владнали фінансові питання.

Манчестер Сіті та Челсі залишаються у процесі активних переговорів щодо можливого призначення Енцо Марески новим головним тренером "містян".

Як повідомляє BBC, сторони вже вийшли на просунуту стадію обговорень, однак ключовим питанням досі залишається компенсація за італійського фахівця.

За інформацією джерела, керівництво Челсі вважає, що має право отримати фінансову компенсацію, оскільки Мареска залишив лондонський клуб лише півроку тому, маючи контракт до літа 2029 року. Саме тому “сині” паралельно консультувалися з юристами щодо своєї позиції у переговорах.

Очікується, що Манчестер Сіті виплатить певну суму за дострокове повернення тренера до клубної системи, хоча остаточний розмір компенсації поки не погоджений. Також невідомо, коли саме сторони зможуть остаточно закрити угоду.

Мареска є головним фаворитом на заміну Пепу Гвардіолі, який раніше оголосив про завершення своєї епохи у Манчестер Сіті після десяти років роботи. Для самого італійця це буде добре знайоме середовище — раніше він працював у структурі англійського гранда та входив до штабу Гвардіоли під час історичного треблу у сезоні-2022/23.

У Челсі відносини між тренером і керівництвом помітно погіршилися ще до його відходу. За даними BBC, Мареска був незадоволений окремими аспектами трансферної політики клубу, а також внутрішніми рішеннями щодо медичного штабу та формування складу. Попри це, значна частина футболістів позитивно ставилася до роботи тренера, а в клубі визнавали його внесок у розвиток команди.

Під керівництвом Марески Челсі виграв Лігу конференцій та клубний чемпіонат світу, однак після його січневого відходу команда втратила стабільність і не змогла кваліфікуватися до єврокубків.