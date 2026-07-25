Італія
25 липня 2026, 20:43
Біссек продовжить контракт з Інтером
Сторони вже досягли усної домовленості щодо нової угоди до 2031 року.
Біссек, gettyimages
25 липня 2026, 20:43
Захисник Янн Біссек найближчим часом продовжить контракт з Інтером. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, сторони вже досягли усної домовленості щодо нової довгострокової угоди, яка буде розрахована до червня 2031 року. Повідомляється, що 25-річний німецький захисник погодився на покращені фінансові умови та продовження співпраці з міланським клубом.
Офіційне підписання контракту поки не відбулося, однак усі необхідні формальності мають бути завершені найближчими днями. У минулому сезоні німецький захисник провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив три м’ячі та віддав три результативні передачі.