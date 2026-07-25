Захисник Янн Біссек найближчим часом продовжить контракт з Інтером. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони вже досягли усної домовленості щодо нової довгострокової угоди, яка буде розрахована до червня 2031 року. Повідомляється, що 25-річний німецький захисник погодився на покращені фінансові умови та продовження співпраці з міланським клубом.

Офіційне підписання контракту поки не відбулося, однак усі необхідні формальності мають бути завершені найближчими днями. У минулому сезоні німецький захисник провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив три м’ячі та віддав три результативні передачі.