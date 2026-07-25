Іспанія

Спортивний директор мюнхенців спростував чутки про перехід француза до Мадрида, змусивши іспанський гранд шукати інші варіанти в Німеччині.

За інформацією авторитетного футбольного інсайдера Фабріціо Романо, потенційний перехід Майкла Олісе до мадридського Реала остаточно скасовано. Керівництво мюнхенської Баварії чітко дало зрозуміти, що гравець залишається в команді і не продається.

Спортивний директор Баварії Крістоф Фройнд публічно прокоментував ситуацію та розвіяв будь-які сумніви щодо майбутнього вінгера.

"Олісе в мадридському Реалі? Для нас ця тема взагалі не обговорюється. Ми з нетерпінням чекаємо на повернення Майкла з відпустки. Він відіграватиме важливу роль для Баварії в цьому сезоні", — заявив фунціонер.

Минулого сезону француз провів за рекордмайстер 52 матчі, в яких забив 22 голи та віддав 31 асист. Контракт з клубом розрахований до літа 2029 року.

Після такої категоричної відмови мадридський клуб був змушений швидко змінити свої трансферні плани. Тепер головним пріоритетом іспанців став Ян Діоманде. Повідомляється, що представники Реала вже зосередили всі свої зусилля на цьому трансфері

Нагадаємо, раніше була інформація, що Реал готує €120 млн за Діоманде.