Англія

Юнайтед та Сіті націлилися на захисника Челсі Марка Кукурелью

Обидва манкуніанські гранди готові поборотися за 27-річного іспанця. Сині встановили цінник у 50 мільйонів фунтів, проте сам гравець віддає перевагу поверненню до Барселони.

За інформацією іспанського видання Mundo Deportivo, Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті включилися в активну боротьбу за підписання лівого флангового захисника лондонського Челсі Марка Кукурелью. Обидва клуби Прем'єр-ліги уважно стежать за розвитком подій навколо майбутнього іспанського гравця.

Незважаючи на серйозний інтерес з боку лідерів англійського футболу, 27-річний захисник має власні кар'єрні плани. Джерела стверджують, що головним бажанням Кукурелли є повернення до Іспанії, а саме — перехід до каталонської Барселони.

Однак цей потенційний трансфер на Камп Ноу наразі стикається з серйозною тактичною та фінансовою перепоною. Блаугранас зможуть здійснити перехід Марка лише за однієї ключової умови: керівництву клубу спочатку необхідно продати свого нинішнього флангового захисника Алехандро Бальде.

Керівництво лондонського Челсі відкрите до діалогу щодо продажу футболіста, але має чіткі фінансові вимоги. Повідомляється, що сині готові прийняти офіційну пропозицію щодо трансферу, якщо вона становитиме близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Боротьба за гравця не обмежується Манчестером та Каталонією. Кукурелья також перебуває на радарах двох столичних іспанських грандів — мадридського Реала та Атлетіко.

Минулого сезону захисник провів 50 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем і чотирма результативними передачами. Контракт з Челсі розрахований до літа 2028 року.