Англія

Іспанський захисник хоче повернутися на батьківщину, а лондонці готові розглянути продаж за 40—50 мільйонів євро.

Захисник Челсі Марк Кукурелья може змінити команду вже під час літнього трансферного вікна.

За інформацією джерел, 27-річний футболіст повідомив керівництво лондонського клубу про бажання продовжити кар'єру в Барселона. Іспанець готовий завершити свій етап виступів за "синіх" та повернутися до клубу, систему якого він добре знає ще з юнацьких років.

Повідомляється, що Кукурелья уважно стежить за ситуацією навколо захисника каталонців Алехандро Бальде. Якщо Барселона вирішить продати свого основного лівого оборонця, саме гравець Челсі може стати одним із головних кандидатів на заміну.

Втім, інтерес до іспанця проявляє не лише Барселона. У боротьбу за футболіста також готові включитися Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид та Атлетіко Мадрид.

Челсі не має наміру утримувати гравця будь-якою ціною. Клуб оцінює Кукурелью в суму від 40 до 50 мільйонів євро та готовий розглянути продаж у разі отримання відповідної пропозиції.

Минулого сезону захисник провів 50 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем і чотирма результативними передачами.

Наразі Кукурелья перебуває у розташуванні збірна Іспанії, яка завершує підготовку до чемпіонату світу-2026.