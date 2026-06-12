Англія

Червоні дияволи шукають конкурента для Люка Шоу після відходу Маласії.

Англійський Манчестер Юнайтед продовжує активну роботу на літньому трансферному ринку. За інформацією видання Sky Sports, керівництво клубу визначило пріоритетні цілі для посилення позиції лівого захисника.

До шорт-листа манкуніанців потрапили Льюїс Голл із Ньюкасл Юнайтед та Ентоні Робінсон, який захищає кольори Фулхема. Головна мета цих пошуків — створити надійну конкуренцію для 30-річного ветерана команди Люка Шоу.

Потреба в новому лівому фулбеку стала особливо гострою після того, як команду залишив Тайрелл Маласія, а тренерський штаб почав використовувати Патріка Доргу на іншій позиції вище полем.

Як повідомляють джерела, скаути Юнайтед вже тривалий час уважно стежать за прогресом молодого Льюїса . Проте переговори обіцяють бути вкрай складними: Ньюкасл не налаштований легко прощатися зі своїм гравцем і вимагає за його трансфер солідну компенсацію — понад 60 мільйонів фунтів стерлінгів.

З огляду на високу ціну Голла, червоні дияволи всерйоз розглядають варіант із підписанням захисника збірної США Антоні Робінсона. У футболіста залишається лише два роки за чинним контрактом із Фулгемом.

У сезоні 2025/26 американський захисник зіграв 26 ігор за лондонський клуб у всіх турнірах, забив один мʼяч та віддав одну результативну передачу.

Додатковим фактором, що може посприяти цьому переходу, є нинішня невизначеність із керівництвом лондонського клубу. Очікується, що в такій ситуації трансфер Робінсона обійдеться Манчестер Юнайтед значно дешевше. Трансфермаркт оцінює гравця в 22 млн євро.