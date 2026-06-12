Червоні дияволи шукають конкурента для Люка Шоу після відходу Маласії.
Getty Images
12 червня 2026, 16:16
Англійський Манчестер Юнайтед продовжує активну роботу на літньому трансферному ринку. За інформацією видання Sky Sports, керівництво клубу визначило пріоритетні цілі для посилення позиції лівого захисника.
До шорт-листа манкуніанців потрапили Льюїс Голл із Ньюкасл Юнайтед та Ентоні Робінсон, який захищає кольори Фулхема. Головна мета цих пошуків — створити надійну конкуренцію для 30-річного ветерана команди Люка Шоу.
Потреба в новому лівому фулбеку стала особливо гострою після того, як команду залишив Тайрелл Маласія, а тренерський штаб почав використовувати Патріка Доргу на іншій позиції вище полем.
Як повідомляють джерела, скаути Юнайтед вже тривалий час уважно стежать за прогресом молодого Льюїса . Проте переговори обіцяють бути вкрай складними: Ньюкасл не налаштований легко прощатися зі своїм гравцем і вимагає за його трансфер солідну компенсацію — понад 60 мільйонів фунтів стерлінгів.
З огляду на високу ціну Голла, червоні дияволи всерйоз розглядають варіант із підписанням захисника збірної США Антоні Робінсона. У футболіста залишається лише два роки за чинним контрактом із Фулгемом.
У сезоні 2025/26 американський захисник зіграв 26 ігор за лондонський клуб у всіх турнірах, забив один мʼяч та віддав одну результативну передачу.
Додатковим фактором, що може посприяти цьому переходу, є нинішня невизначеність із керівництвом лондонського клубу. Очікується, що в такій ситуації трансфер Робінсона обійдеться Манчестер Юнайтед значно дешевше. Трансфермаркт оцінює гравця в 22 млн євро.