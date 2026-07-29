Іспанія

Колишній форвард Ювентуса надає пріоритет переходу до каталонського клубу та висуває їм значно нижчі фінансові вимоги.

Колишній нападник Ювентуса Душан Влахович надалі віддає перевагу варіанту із продовженням кар'єри у Барселоні.

Основними претендентами на 26-річного футболіста наразі вважаються клуби з Туреччини, однак серб не горить бажанням виступати у місцевому чемпіонаті, через що вимагає від них високу заробітну плату. За інформацією відомого журналіста Херарда Ромеро, у переговорах із Барселоною форвард висуває зовсім інші фінансові вимоги та готовий погодитися на значно менший оклад.

Душан Влахович захищав кольори "б'янконері" протягом чотирьох із половиною років. Після завершення сезону-2025/26 сербський нападник отримав статус вільного агента, оскільки термін дії його контракту з туринським клубом вичерпався.

Раніше повідомлялося, що Ювентус більше не пропонуватиме Влаховичу підписний бонус.