Мерсисайдський клуб нібито звернувся до ПСЖ щодо українського захисника, однак інформація поки не підтверджена провідними інсайдерами.
Забарний, gettyimages
29 липня 2026, 00:20
Ліверпуль нібито зробив запит до ПСЖ щодо можливості оренди Іллі Забарного. Про це повідомляє Krrish.
За інформацією джерела, 22-річний український центральний захисник не входить до довгострокових планів головного тренера Луїса Енріке. Повідомляється, що Ліверпуль не готовий платити 60 мільйонів євро за повноцінний трансфер і розглядає варіант оренди з подальшим правом викупу. Паралельно англійський клуб продовжує працювати над можливим трансфером Бредлі Барколя.
У сезоні-2025/26 Забарний провів 37 матчів у складі ПСЖ у всіх турнірах, відзначився одним забитим м'ячем і допоміг команді завоювати два трофеї, серед яких Ліга Чемпіонів та чемпіонат Франції.