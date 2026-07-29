Англія

Мерсисайдський клуб нібито звернувся до ПСЖ щодо українського захисника, однак інформація поки не підтверджена провідними інсайдерами.

Ліверпуль нібито зробив запит до ПСЖ щодо можливості оренди Іллі Забарного. Про це повідомляє Krrish.



За інформацією джерела, 22-річний український центральний захисник не входить до довгострокових планів головного тренера Луїса Енріке. Повідомляється, що Ліверпуль не готовий платити 60 мільйонів євро за повноцінний трансфер і розглядає варіант оренди з подальшим правом викупу. Паралельно англійський клуб продовжує працювати над можливим трансфером Бредлі Барколя.

У сезоні-2025/26 Забарний провів 37 матчів у складі ПСЖ у всіх турнірах, відзначився одним забитим м'ячем і допоміг команді завоювати два трофеї, серед яких Ліга Чемпіонів та чемпіонат Франції.