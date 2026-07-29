Англія

Великий шанс для юнака заявити про себе на найвищому рівні.

Академія мадридського Реала щорічно випускає чималу кількість якісних виконавців, але далеко не кожному з них випадає доля поборотись за місце в основній команді.

Схожу історію має й кар’єрний шлях іспанського атакувального півзахисника Сесара Паласіоса, якому вже виповнилось 21 рік, але перспектив потрапити до стартового складу "галактікос" у нього відверто небагато.

Найбільший прогрес юнак здійснив за часів роботи Альваро Арбелоа на чолі команди в минулому сезоні, коли тренер довірив йому ігровий час у семи матчах "дорослого" колективу.

Тож не дивно, що коли іспанець очолив лондонський Фулгем перед початком нової кампанії, то Паласіос став одним із перших, кого Арбелоа хоче запросити в свій новий клуб.

Повідомляється, що "дачники" дуже близькі до узгодження трансферу іспанця, у якого ще рік чинного контракту з Реалом.