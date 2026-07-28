Мерсисайдці готові запропонувати ПСЖ до 150 мільйонів євро за французького вінгера.
Баркола, gettyimages
28 липня 2026, 23:40
Ліверпуль
готується зробити першу офіційну пропозицію щодо трансферу Бредлі Баркола
. Про це повідомляє DaveOCKOP
.
За інформацією джерела, англійський клуб планує запропонувати до 150 мільйонів євро
за 23-річного французького вінгера
. Повідомляється, що пропозиція буде структурована як 110 мільйонів євро гарантованих виплат
та ще 40 мільйонів євро у вигляді бонусів
, залежних від досягнень футболіста й команди.
Наразі залишається невідомим, чи погодиться ПСЖ
розпочати переговори на таких умовах, адже французький клуб високо оцінює
одного зі своїх ключових гравців. У минулому сезоні Баркола забив 13 голів та віддав сім асистів у 49 матчах.