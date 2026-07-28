Ліверпуль готується зробити першу офіційну пропозицію щодо трансферу Бредлі Баркола. Про це повідомляє DaveOCKOP.

За інформацією джерела, англійський клуб планує запропонувати до 150 мільйонів євро за 23-річного французького вінгера. Повідомляється, що пропозиція буде структурована як 110 мільйонів євро гарантованих виплат та ще 40 мільйонів євро у вигляді бонусів, залежних від досягнень футболіста й команди.

Наразі залишається невідомим, чи погодиться ПСЖ розпочати переговори на таких умовах, адже французький клуб високо оцінює одного зі своїх ключових гравців. У минулому сезоні Баркола забив 13 голів та віддав сім асистів у 49 матчах.