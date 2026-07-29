Стан президента клубу стабільний.
Жоан Лапорта, Getty Images
29 липня 2026, 10:47
Каталонська Барселона цьогорічні літні передсезонні збори проводитиме в Англії з 27 липня по 3 серпня, розташувавши свій табір у національному футбольному центрі Футбольної асоціації Англії — Сент-Джордж-Парк, що розташований неподалік Бірмінгема.
Команда Ганса-Дітера Фліка розраховувала на перебування президента клубу Жоана Лапорти на чолі делегації, однак той поскаржився на проблеми зі здоров’ям у останній момент перед подорожжю.
Іспанські ЗМІ повідомляють, що в очільника "блаугранас" діагностували аритмію серця, але проблеми минулись після нетривалого лікування.
Утім, Лапорті заборонили перельоти, тож головою делегації Барси на зборах буде віце-президент Рафаель Юсте.