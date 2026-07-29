Іспанія

Стан президента клубу стабільний.

Каталонська Барселона цьогорічні літні передсезонні збори проводитиме в Англії з 27 липня по 3 серпня, розташувавши свій табір у національному футбольному центрі Футбольної асоціації Англії — Сент-Джордж-Парк, що розташований неподалік Бірмінгема.

Команда Ганса-Дітера Фліка розраховувала на перебування президента клубу Жоана Лапорти на чолі делегації, однак той поскаржився на проблеми зі здоров’ям у останній момент перед подорожжю.

Іспанські ЗМІ повідомляють, що в очільника "блаугранас" діагностували аритмію серця, але проблеми минулись після нетривалого лікування.

Утім, Лапорті заборонили перельоти, тож головою делегації Барси на зборах буде віце-президент Рафаель Юсте.