Англія

Японський захисник також має пропозиції з Серії А

Такехіро Томіясу сьогодні розпочав перегляд у Крістал Пелес на правах вільного агента. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

27-річний захисник, який залишив Аякс після завершення контракту, включений у заявку Пелес на Кубок Комо в Італії.



Контракт Томіясу з Арсеналом був мирно розірваний на рік раніше терміну через постійні травми. У Аяксі захисник провів лише дев’ять матчів, але встиг тричі зіграти за збірну Японії на чемпіонаті світу. Можливий трансфер Томіясу не вплине на паралельне прагнення Пелес підписати центрального захисника на заміну Лакруа.