Англія

Тоді почне діяти відповідний пункт у контракті.

Англійський Ліверпуль цього літа шукає собі нового флангового нападника, але трансферний ринок вражає цінами на гравців у подібному амплуа.

Відомо, що "червоні" вже мають домовленість із французьким вінгером Парі Сен-Жермен Бредлі Баркола, але його клуб хоче отримати шалені 170 млн євро.

Але такими є тенденції цьогорічного літнього трансферного вікна, і навіть 19-річний бразильський нападник Борнмута Раян Вітор коштуватиме Ліверпулю 150 млн євро, якщо клуб наважиться почати перемовини з "вишнями".

Проте в цьому випадку є й інше рішення — зачекати рік, і тоді почне діяти опція викупу гравця в 100 млн євро, відповідно до контракту.