Англія

Головний тренер відзначив розвиток молодого футболіста, але не став розкривати, чи буде гравець в новому сезоні в основному складі.

Головний тренер Хабі Алонсо поділився думкою про Дастана Сатпаєва, відзначивши помітний прогрес молодого футболіста.



За словами наставника, він знає Сатпаєва ще з минулого року, коли був в Алмати, і за цей час гравець суттєво додав у майстерності.

”Він небезпечний у зоні удару, дуже добре атакує внутрішній коридор, діючи поруч із нападником. Для нього це лише початок шляху, перший досвід у клубі, і він демонструє хорошу гру" — сказав Алонсо.



Також іспанський фахівець наголосив, що Сатпаєв має чудові фізичні якості та високу швидкість. Нагадуємо, що лондонський Челсі у першому товариському матчі у літнє міжсезоння в Австралії обіграв Сідней Вондерерз із рахунком 6:4. І як раз вже на шостій хвилині Дастан втік від двох захисників і пробив у ближній кут воріт, забивши гол.

