Борнмут не має наміру дешево розлучатися з Елі Жуніором Крупі. Про це повідомляє Жерар Ромеро.

За інформацією джерела, англійський клуб оцінює 20-річного французького вінгера у 130 мільйонів євро та не готовий розглядати пропозиції нижче цієї суми. Повідомляється, що до молодого футболіста проявляють інтерес одразу кілька європейських клубів, однак така висока трансферна оцінка суттєво ускладнює можливий перехід.

Наразі Крупі залишається одним із найперспективніших гравців Борнмута, а клуб не поспішає вести переговори щодо його продажу. Гравець молодіжної збірної Франції U21 приєднався до англійської команди минулого літа з Лор'яна лише за 15 мільйонів євро, після чого провів феноменальний дебютний сезон, відзначившись 13 голами у 35 матчах.