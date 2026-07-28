Англійський клуб встановив величезний цінник на одного зі своїх найталановитіших футболістів.
Крупі, gettyimages
28 липня 2026, 19:52
Борнмут
не має наміру дешево розлучатися з Елі Жуніором Крупі
. Про це повідомляє Жерар Ромеро
.
За інформацією джерела, англійський клуб оцінює 20-річного французького вінгера
у 130 мільйонів євро
та не готовий розглядати пропозиції нижче цієї суми. Повідомляється, що до молодого футболіста проявляють інтерес одразу кілька європейських клубів
, однак така висока трансферна оцінка суттєво ускладнює можливий перехід.
Наразі Крупі залишається одним із найперспективніших гравців Борнмута, а клуб не поспішає вести переговори щодо його продажу. Гравець молодіжної збірної Франції U21 приєднався до англійської команди минулого літа з Лор'яна лише за 15 мільйонів євро, після чого провів феноменальний дебютний сезон, відзначившись 13 голами у 35 матчах.