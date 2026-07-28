Делап, gettyimages
28 липня 2026, 21:58
За інформацією talkSPORT, Евертон готовий повернутися до боротьби за нападника Челсі Ліама Делапа. Девід Моєс ще минулого літа проводив особисті переговори з форвардом, перш ніж той обрав перехід до синіх.
23-річний англієць приєднався до Челсі в червні 2025 року за угодою на 30 мільйонів фунтів після вдалого сезону в Іпсвічі, підписавши шестирічний контракт. Однак у Лондоні кар’єра форварда не склалася: він забив лише один гол у 28 матчах Прем’єр-ліги за минулий сезон. Активне літнє поповнення атаки Челсі
поставило майбутнє Делапа під питання.