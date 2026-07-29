Франція

Паризький клуб вибув із боротьби за 19-річного івуарійського таланта РБ Лейпциг, який найближчим часом стане гравцем "вершкових".

Парі Сен-Жермен більше не намагається перехопити Яна Діоманде у мадридського Реала.

Відомий інсайдер та журналіст посварились через трансфер Діоманде

Мадридський клуб повністю узгодив умови трансферу з РБ Лейпциг, а також досяг домовленості з самим футболістом.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, у таборі ПСЖ остаточно змирилися з тим, що "вершкові" виграли перегони за перспективного івуарійця. Керівництво парижан вже переключило увагу на інші варіанти на трансферному ринку.

Трансфер Яна Діоманде обійдеться мадридцям у понад 130 мільйонів євро. Тривалий час саме ПСЖ вважався фаворитом у боротьбі за 19-річну висхідну зірку, однак "вершкові" діяли рішучіше.