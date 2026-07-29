Паризький клуб вибув із боротьби за 19-річного івуарійського таланта РБ Лейпциг, який найближчим часом стане гравцем "вершкових".
Ян Діоманде, Getty Images
29 липня 2026, 09:30
Парі Сен-Жермен більше не намагається перехопити Яна Діоманде у мадридського Реала.
Відомий інсайдер та журналіст посварились через трансфер Діоманде
Мадридський клуб повністю узгодив умови трансферу з РБ Лейпциг, а також досяг домовленості з самим футболістом.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, у таборі ПСЖ остаточно змирилися з тим, що "вершкові" виграли перегони за перспективного івуарійця. Керівництво парижан вже переключило увагу на інші варіанти на трансферному ринку.
Трансфер Яна Діоманде обійдеться мадридцям у понад 130 мільйонів євро. Тривалий час саме ПСЖ вважався фаворитом у боротьбі за 19-річну висхідну зірку, однак "вершкові" діяли рішучіше.