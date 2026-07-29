Англія

Гравець також став найкращим на позиції в лізі в минулому сезоні.

Англійський Ковентрі в минулому сезоні виграв Чемпіоншип, тож готується до старту нової кампанії вже на рівні Прем’єр-ліги.

Звичайно, успіх "небесно-блакитних" неможливо було б уявити без внеску англійського воротаря Карла Рашворта, який виступав за клуб на правах оренди з Брайтона.

І оскільки 25-річний виконавець невпевнені шанси в боротьбі за місце в стартовому складі "чайок", за рік до завершення контракту з гравцем вони погодились відпустити його до іншого клубу.

Тим паче, коли Ковентрі не пожалкував 26,3 млн євро + бонуси за подібний трансфер.

Повідомляється, що незабаром клуби оголосять офіційно про цей перехід.

Рашворт у минулому сезоні провів 46 матчів, пропустив 45 м’ячів та 17 разів відіграв "на нуль".