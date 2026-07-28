Бразильський вінгер хоче отримувати більше ігрового часу, а головним претендентом на його підписання залишається Тоттенгем.
Савіньйо, gettyimages
28 липня 2026, 18:24
Савіньйо
повідомив керівництву Манчестер Сіті
про бажання залишити клуб уже цього літа. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо
.
За інформацією джерела, 22-річний бразильський вінгер
прагне отримувати більше ігрового часу та продовжити свій розвиток, про що вже офіційно поінформував містян. Подальша доля футболіста тепер залежить від рішення Манчестер Сіті,
який має визначитися щодо можливого трансферу.
Повідомляється, що Тоттенгем уже тривалий час вважає
Савіньйо одним із головних пріоритетів для підсилення складу й продовжує уважно стежити за ситуацією. У минулому сезоні Савіньйо провів за Сіті 36 матчів, в яких забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі.