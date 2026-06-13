Англія

Іспанський фахівець може замінити Марку Сілву, який очолив Бенфіку.

Іспанський тренер Альваро Арбелоа близький до призначення на посаду головного тренера Фулгема. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

За інформацією джерела, переговори між 43-річним фахівцем та англійським клубом просуваються успішно. Сторонам залишилося узгодити лише кілька деталей перед остаточним оформленням угоди.

На посаді наставника Фулгема Арбелоа має замінити Марку Сілву, який нещодавно очолив Бенфіку.

Останнім місцем роботи іспанця був Реал Мадрид, де протягом останніх шести місяців він працював головним тренером.

У сезоні-2025/26 Фулгем набрав 52 очки в чемпіонаті Англії та фінішував на 11-й позиції турнірної таблиці.

Раніше вже повідомлялося, що Арбелоа веде переговори з лондонським клубом, а тепер сторони наблизилися до завершення домовленостей.