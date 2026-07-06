Англія

Трансфер гравця обійшовся "сорокам" у 50 мільйонів євро.

Ньюкасл на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із вінгером Гоффенгайма Базуманою Туре.

Деталі угоди з 20-річним івуарійцем не розголошуються, але раніше була інформація, що сума трансферу складатиме близько 50 мільйонів євро.

Незважаючи на те, що це найдорожчий трансфер в історії німецького клубу, Гоффенгайм отримає відсоток від майбутнього продажу гравця збірної Кот-дІвуару.

Минулого сезону Туре провів 30 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав 12 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем оголосив про трансфер Тоналі.