Трансфер гравця обійшовся "сорокам" у 50 мільйонів євро.
Базумана Туре, ФК Ньюкасл
06 липня 2026, 17:36
Ньюкасл на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із вінгером Гоффенгайма Базуманою Туре.
Деталі угоди з 20-річним івуарійцем не розголошуються, але раніше була інформація, що сума трансферу складатиме близько 50 мільйонів євро.
Незважаючи на те, що це найдорожчий трансфер в історії німецького клубу, Гоффенгайм отримає відсоток від майбутнього продажу гравця збірної Кот-дІвуару.
Минулого сезону Туре провів 30 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав 12 гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Тоттенгем оголосив про трансфер Тоналі.