Ліга Європи

Незадовго до завершення основного часу номінально домашнього єврокубкового поєдинку "біло-синіх" стався форс-мажор.

У рамках першого раунду кваліфікації Ліги Європи-2026/27 Динамо Київ приймає Університатю Клуж на Арені Люблін у Польщі.

На 85-й хвилині, за рахунку 0:0, матч вимушено призупинили. Причиною стало зникнення світла на стадіоні.

Зауважимо, що протистояння вже відновилося. До основного часу додали вісім хвилин.

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