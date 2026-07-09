Незадовго до завершення основного часу номінально домашнього єврокубкового поєдинку "біло-синіх" стався форс-мажор.
Скріншот із трансляції матчу
09 липня 2026, 21:57
У рамках першого раунду кваліфікації Ліги Європи-2026/27 Динамо Київ приймає Університатю Клуж на Арені Люблін у Польщі.
На 85-й хвилині, за рахунку 0:0, матч вимушено призупинили. Причиною стало зникнення світла на стадіоні.
Зауважимо, що протистояння вже відновилося. До основного часу додали вісім хвилин.
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