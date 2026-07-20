Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Французький нападник вписав своє ім'я в історію футболу, ставши першим гравцем, який виграв звання найкращого бомбардира на двох чемпіонатах світу поспіль.

Кіліан Мбаппе офіційно визнаний найкращим бомбардиром чемпіонату світу 2026 року. Забивши вражаючі 10 голів протягом турніру, нападник збірної Франції та мадридського Реала захистив статус володаря Золотого бутса, який він вперше здобув у 2022 році.

Це безпрецедентне досягнення робить його першим футболістом в історії Мундіалів, якому вдалося виграти цю престижну індивідуальну нагороду на двох турнірах поспіль. Остаточно лідерство Мбаппе закріпилося після недільного фіналу, в якому збірна Іспанії здолала Аргентину (1:0).

Головний конкурент француза, Ліонель Мессі, не зміг відзначитися у вирішальному матчі, залишившись на позначці у 8 забитих м'ячів. Свій грандіозний результат Мбаппе гарантував у неймовірно драматичному матчі плей-оф за третє місце проти збірної Англії.

Програючи з рахунком 4:0 після першого тайму, Франція здійснила потужний камбек у другій половині гри. Хоча команда зрештою поступилася (6:4), Кіліан взяв на себе роль лідера і оформив дубль, що й дозволило йому довести особистий рахунок до ювілейних 10 голів.

Нападник демонстрував неймовірну стабільність та результативність протягом усього чемпіонату:

Груповий етап: Відкрив турнір дублем у ворота Сенегалу (3:1), а згодом додав ще два м'ячі у грі проти Іраку (3:0).

Плейоф: Попри сухий матч проти Норвегії (4:1), Мбаппе забив два голи в 1/16 фіналу (3:0). У напруженому поєдинку 1/8 фіналу проти Парагваю (1:0) саме його точно реалізований пенальті став переможним. Ще один гол він поклав у скарбничку у чвертьфіналі проти Марокко (2:0).

Вирішальні стадії: Лише майбутнім чемпіонам, збірній Іспанії, вдалося стримати Мбаппе у півфіналі (2:0). Проте у бронзовому фіналі з Англією француз поставив яскраву крапку, відвантаживши два м'ячі.

Підсумковий топ бомбардирів ЧС-2026:

1. Кіліан Мбаппе (Франція) — 10 голів

2. Ліонель Мессі (Аргентина) — 8 голів

3. Ерлінг Голанд (Норвегія) — 7 голів

4. Джуд Беллінгем (Англія) — 7 голів

5. Гаррі Кейн (Англія) — 6 голів

6. Усман Дембеле (Франція) — 6 голів

Поки Мбаппе збирав лаври найкращого голеадора, збірна Іспанії святкувала загальнокомандний успіх. Гол Феррана Торреса у додатковий час фіналу приніс іспанцям другий титул чемпіонів світу.

Вони також домінували в інших індивідуальних номінаціях: Родрі став найкращим гравцем турніру, Пау Кубарсі отримав звання найкращого молодого гравця, а Унаї Сімон забрав Золоту рукавичку, пропустивши лише один гол у семи матчах.