Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард Іспанії прокоментував перемогу у фіналі ЧС-2026.

Національна збірна Іспанії обіграла Аргентину у фіналі чемпіонату світу-2026 (1:0).

Іспанія — Аргентина 1:0 Відео гола та огляд фіналу ЧС-2026

Після завершення гри захисник "Фурії Роха" Пау Кубарсі прокоментував виступ власної команди.

"Це відчувається, як здійснення дитячої мрії, але я досі не розумію, чи це не сон. Ми повинні добряче відсвяткувати цей успіх після того шляху, який ми подолали.

Я сподіваюсь зіграти ще на багатьох чемпіонатах світу за свою кар’єру, і я буду боротись за перемогу на кожному з них так, ніби це мій перший турнір.

Я люблю проводити матчі без жодної серйозної помилки, бо хочу постійно вдосконалюватись. У футболі потрібно грати наполегливо, і цей фол Енцо Фернандеса на мені приніс нам користь — він отримав червону картку, і це був ключовий момент усієї гри.

Емерік Лапорт — узірець для мене. Я уважно спостерігаю за ним на тренуваннях, багато чому вчусь у нього на полі, і він додає мені впевненість і досвід. Ми створили вражаючу пару в захисті.

Це був важкий чемпіонат світу, бо ми зіткнулись із деякими справді чудовими командами, і нам удалось перемогти їх усіх. Це було чудово", — заявив іспанський виконавець.

Нагадаємо, що Кубарсі було визнано найкращим молодим гравцем усього турніру.