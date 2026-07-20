Форвард Іспанії прокоментував перемогу у фіналі ЧС-2026.
Пау Кубарсі, Getty Images
20 липня 2026, 09:44
Національна збірна Іспанії обіграла Аргентину у фіналі чемпіонату світу-2026 (1:0).
Іспанія — Аргентина 1:0 Відео гола та огляд фіналу ЧС-2026
Після завершення гри захисник "Фурії Роха" Пау Кубарсі прокоментував виступ власної команди.
"Це відчувається, як здійснення дитячої мрії, але я досі не розумію, чи це не сон. Ми повинні добряче відсвяткувати цей успіх після того шляху, який ми подолали.
Я сподіваюсь зіграти ще на багатьох чемпіонатах світу за свою кар’єру, і я буду боротись за перемогу на кожному з них так, ніби це мій перший турнір.
Я люблю проводити матчі без жодної серйозної помилки, бо хочу постійно вдосконалюватись. У футболі потрібно грати наполегливо, і цей фол Енцо Фернандеса на мені приніс нам користь — він отримав червону картку, і це був ключовий момент усієї гри.
Емерік Лапорт — узірець для мене. Я уважно спостерігаю за ним на тренуваннях, багато чому вчусь у нього на полі, і він додає мені впевненість і досвід. Ми створили вражаючу пару в захисті.
Це був важкий чемпіонат світу, бо ми зіткнулись із деякими справді чудовими командами, і нам удалось перемогти їх усіх. Це було чудово", — заявив іспанський виконавець.
Нагадаємо, що Кубарсі було визнано найкращим молодим гравцем усього турніру.