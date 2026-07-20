Після гри 48-річний наставник аргентинців не зміг стримати емоцій, заявивши про необхідність масштабного перезавантаження.
Ліонель Скалоні Getty Images
20 липня 2026, 09:27
Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні залишив післяматчеву пресконференцію зі сльозами на очах, коли мова зайшла про його майбутнє після поразки від Іспанії у недільному фіналі чемпіонату світу.
48-річний фахівець мав шанс увійти в історію, ставши лише другим тренером, якому вдалося захистити престижний трофей після тріумфу Аргентини в Катарі у 2022 році. Проте чемпіони Європи, збірна Іспанії, виявилися надто сильними.
Вирішальний гол Феррана Торреса у додатковий час приніс команді Луїса де ла Фуенте мінімальну перемогу з рахунком 1:0, дозволивши іспанцям додати до свого європейського титулу ще й світову корону.
Контракт Скалоні добігає кінця в грудні цього року. Відповідаючи на запитання про свої подальші плани, тренер був охоплений емоціями:
"Я поговорю з президентом. У мене є уявлення про те, що я хотів би зробити. Я допрацюю за своїм контрактом, але я відчуваю потребу... я не знаю, чи можна зробити щось таке масштабне знову. Нам потрібно це обговорити", — заявив Ліонель.
Фахівець висловив глибоку вдячність керівництву та своїй команді за пройдений шлях, відзначивши самовіддачу кожного учасника процесу:
"Я вдячний президенту за те, що він дав мені шанс бути там, де я зараз перебуваю. Це було місце мрії для кожного. Ми до останньої хвилини намагалися викластися на повну — як персонал, так і гравці. Я вважаю, що буде справедливо, якщо я приділю цей час собі, щоб усе обміркувати", — додав тренер.
Говорячи крізь сльози, Скалоні зізнався, що сумнівається у своїх силах розпочати новий цикл:
"Потерпіть мене, я не знаю, чи зможу продовжувати. Це чудове місце, це місце мрії. Ми ніколи б не уявили, включаючи моїх співробітників, що опинимося в цьому місці. Щоб продовжувати, потрібно багато чого, зокрема перезавантаження, створення такої групи знову. Це дуже важко створити знову", — підкреслив керманич.
Зрештою емоції взяли гору. Тренер підвівся, вибачився перед присутніми та залишив залу зі словами: "Мені дуже боляче, мені дуже шкода".
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