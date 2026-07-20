Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Після гри 48-річний наставник аргентинців не зміг стримати емоцій, заявивши про необхідність масштабного перезавантаження.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні залишив післяматчеву пресконференцію зі сльозами на очах, коли мова зайшла про його майбутнє після поразки від Іспанії у недільному фіналі чемпіонату світу.

48-річний фахівець мав шанс увійти в історію, ставши лише другим тренером, якому вдалося захистити престижний трофей після тріумфу Аргентини в Катарі у 2022 році. Проте чемпіони Європи, збірна Іспанії, виявилися надто сильними.

Вирішальний гол Феррана Торреса у додатковий час приніс команді Луїса де ла Фуенте мінімальну перемогу з рахунком 1:0, дозволивши іспанцям додати до свого європейського титулу ще й світову корону.

Контракт Скалоні добігає кінця в грудні цього року. Відповідаючи на запитання про свої подальші плани, тренер був охоплений емоціями:

"Я поговорю з президентом. У мене є уявлення про те, що я хотів би зробити. Я допрацюю за своїм контрактом, але я відчуваю потребу... я не знаю, чи можна зробити щось таке масштабне знову. Нам потрібно це обговорити", — заявив Ліонель.

Фахівець висловив глибоку вдячність керівництву та своїй команді за пройдений шлях, відзначивши самовіддачу кожного учасника процесу:

"Я вдячний президенту за те, що він дав мені шанс бути там, де я зараз перебуваю. Це було місце мрії для кожного. Ми до останньої хвилини намагалися викластися на повну — як персонал, так і гравці. Я вважаю, що буде справедливо, якщо я приділю цей час собі, щоб усе обміркувати", — додав тренер.

Говорячи крізь сльози, Скалоні зізнався, що сумнівається у своїх силах розпочати новий цикл:

"Потерпіть мене, я не знаю, чи зможу продовжувати. Це чудове місце, це місце мрії. Ми ніколи б не уявили, включаючи моїх співробітників, що опинимося в цьому місці. Щоб продовжувати, потрібно багато чого, зокрема перезавантаження, створення такої групи знову. Це дуже важко створити знову", — підкреслив керманич.

Зрештою емоції взяли гору. Тренер підвівся, вибачився перед присутніми та залишив залу зі словами: " Мені дуже боляче, мені дуже шкода " .

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