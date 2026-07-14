Челсі планує зробити пропозицію щодо голкіпера Порту Діогу Кошти. За інформацією Екрема Конура, трансфер ініційований на прохання нового головного тренера лондонського клубу — Хабі Алонсо.

Повідомляється, що Порту не має наміру відпускати свого основного воротаря менш ніж за 61 мільйон євро, що відповідає сумі відступних у контракті футболіста. Висока оцінка також пов’язана з успішними виступами Кошти на чемпіонаті світу та інтересом з боку Баварії і ПСЖ. Наразі Челсі готовий запропонувати близько 40 мільйонів євро, що значно менше за вимоги португальського клубу.

В минулому сезоні голкіпер провів 49 поєдинків за португальську команду.