Лондонський клуб вважається фаворитом у боротьбі за воротаря Порту, однак клуби поки що далекі від домовленості.
Діогу Кошта,gettyimages
14 липня 2026, 15:20
Челсі планує зробити пропозицію щодо голкіпера Порту Діогу Кошти. За інформацією Екрема Конура
, трансфер ініційований на прохання нового головного тренера
лондонського клубу — Хабі Алонсо.
Повідомляється, що Порту не має наміру відпускати свого основного воротаря менш ніж за 61 мільйон євро
, що відповідає сумі відступних у контракті футболіста. Висока оцінка також пов’язана з успішними виступами Кошти на чемпіонаті світу та інтересом з боку Баварії
і ПСЖ
. Наразі Челсі готовий запропонувати близько 40 мільйонів євро
, що значно менше за вимоги португальського клубу.
В минулому сезоні голкіпер провів 49 поєдинків за португальську команду.