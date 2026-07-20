Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Збірна Аргентини не змогла захистити титул чемпіонів світу, поступившись Іспанії в додатковий час.

Ліонель Мессі розплакався, а його майбутнє у футболці збірної Аргентини огорнулося туманом після того, як капітану не вдалося створити ще один магічний шедевр, щоб врятувати свою команду від поразки від Іспанії у недільному фіналі чемпіонату світу на стадіоні МетЛайф.

Вирішальний удар завдав Ферран Торрес на 37-й секунді другого додаткового тайму. Цей гол приніс збірній Іспанії перемогу з рахунком 1:0 та другий в історії титул чемпіонів світу, водночас зруйнувавши надії Мессі та Аргентини стати першою командою з часів Бразилії (1962 рік), яка виграла два Мундіалі поспіль.

"Я сподіваюся, що всі пишатимуться ним, тим, чого він досяг, бо він найкращий футболіст, який коли-небудь виходив на поле», — заявив після матчу головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні.

Наразі головною інтригою залишається те, чи був цей матч останнім для Мессі за національну збірну. Раніше 39-річний гравець заявляв, що ЧС-2022 стане для нього фінальним, проте минулого місяця він увійшов в історію як перший футболіст, що зіграв на шести чемпіонатах світу.

Скалоні зазначив, що ще не мав розмови з капітаном щодо його планів. Сам Мессі, як і решта команди, залишив стадіон, не зупиняючись для спілкування з пресою. Переважна більшість із понад 80 000 глядачів на трибунах палко підтримувала аргентинців, сподіваючись побачити повторну коронацію свого кумира.

Натомість Мессі стояв зі сльозами на очах, спостерігаючи, як його товариші по команді дякують фанатам, поки іспанські зірки підіймали трофей. Перемога Фурії Рохи була абсолютно заслуженою. Іспанці домінували як у фіналі, так і протягом усього турніру.

У вирішальному матчі вони перевершили Аргентину за ударами (20 проти 2) та кількістю передач (845 проти 433).

"Коли на іншому фланзі є Мессі, ти нервуєш, але зрештою ми завжди покладалися на себе. Ми граємо у свій футбол, і ми це знову показали", — зізнався автор переможного голу Ферран Торрес.

Головний тренер Луїс де ла Фуенте пояснив свою тактику: "Першою ідеєю було тримати Мессі на відстані".

Це спрацювало ідеально: аргентинець зробив лише 15 дотиків до м'яча в першому таймі та 54 за всю гру. Жодного разу він не опинився у вигідній позиції для удару, а його фірмові розрізні передачі блокувалися суперником.

Коли три роки тому Мессі залишив європейський футбол заради МЛС, багато хто вважав це початком завершення його кар'єри. Натомість він провів феноменальний турнір, вивівши Аргентину до фіналу.

На цьогорічному мундіалі Ліонель оформив 8 голів та 4 результативні передачі. Також має 21 гол на чемпіонатах світу загалом (цей рекорд тримався недовго — у суботу француз Кіліан Мбаппе перевершив його, забивши свій 22-й м'яч).

Мессі — перший гравець в історії, який тричі виходив у стартовому складі у фіналах чемпіонатів світу. 125 голів за збірну — другий показник в історії міжнародного футболу після Кріштіану Роналду (146).

Символічно, що поразка відбулася саме на стадіоні МетЛайф — арені, де у 2016 році Мессі вже оголошував про завершення кар'єри у збірній після програного фіналу Кубка Америки. Тоді він змінив своє рішення через 47 днів. Чи побачить футбольний світ ще одне повернення легенди — покаже час.

Нагадаємо, раніше Скалоні зі сльозами на очах натякнув на відхід зі збірної Аргентини.