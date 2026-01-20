Англія

Контракт 31-річного захисника спливає влітку 2026 року.

Захисник Джон Стоунз готовий залишити Манчестер Сіті після завершення сезону.

Контракт 31-річного центрбека із "містянами" спливає влітку 2026 року, тому у разі непродовження угоди Стоунз отримає статус вільного агента.

Англієць перейшов до Манчестер Сіті влітку 2016 року. У поточному сезоні він провів 13 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Манчестер Сіті наразі ділить 2-3 місця у турнірній таблиці АПЛ разом з Астон Віллою. Наступний матч команда Гвардіоли проведе 20 січня проти Буде-Глімта в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, нещодавно стосовно цього питання висловився наставник Ман Сіті Хосеп Гвардіола.