Джон Стоунз, getty images
20 січня 2026, 13:00
Захисник Джон Стоунз готовий залишити Манчестер Сіті після завершення сезону.
Контракт 31-річного центрбека із "містянами" спливає влітку 2026 року, тому у разі непродовження угоди Стоунз отримає статус вільного агента.
Англієць перейшов до Манчестер Сіті влітку 2016 року. У поточному сезоні він провів 13 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.
Манчестер Сіті наразі ділить 2-3 місця у турнірній таблиці АПЛ разом з Астон Віллою. Наступний матч команда Гвардіоли проведе 20 січня проти Буде-Глімта в Лізі чемпіонів.
