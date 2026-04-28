Центральний захисник збірна Англії Джон Стоунз залишить Манчестер Сіті після завершення поточного сезону. Про це повідомила пресслужба “містян”. Контракт 31-річного оборонця спливає в кінці червня і не буде продовжений, тож він покине клуб у статусі вільного агента.

John Stones will leave Manchester City in the summer, bringing an end to a memorable and hugely successful ten-year stay.



Джон Стоунз виступав за Манчестер Сіті з літа 2016 року. За цей час він провів 293 матчі та забив 19 голів. Разом із командою захисник шість разів вигравав АПЛ, а також тріумфував у Лізі чемпіонів і клубному чемпіонаті світу у 2023 році.

Агент футболіста вже працює над пошуком нової команди. Повідомляється, що послуги Стоунза запропоновані кільком клубам із Серії А. Також раніше з’являлася інформація про можливе повернення гравця до Евертона.