Англійський захисник піде з клубу на правах вільного агента.

Центральний захисник Манчестер Сіті Джон Стоунз, ймовірно, залишить клуб після завершення сезону. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Контракт 31-річного англійця спливає влітку цього року, і сторони не збираються його продовжувати. Очікується, що Стоунз покине команду на правах вільного агента після того, як допоможе їй завершити поточну кампанію.

Як повідомлялося раніше, разом зі Стоунзом табір "містян" також залишить Бернарду Сілва — обидва футболісти змінять клубну прописку в червні.

У нинішньому сезоні Стоунз провів 15 матчів за клуб у всіх турнірах, сумарно відігравши 968 хвилин. Він був частиною успішної ери "містян" і допоміг команді здобути низку трофеїв на внутрішній та міжнародній аренах, включно з шістьма титулами АПЛ та однією Лігою чемпіонів.