Англія

Сороки не хочуть відпускати свого лідера, але вже знайшли потенційну альтернативу в особі ексгравця Ноттінгем Форест, якщо лондонці зможуть домовитися про суму переходу.

За інформацією джерел ESPN, керівництво Ньюкасла розпочало пошуки потенційної заміни для свого зіркового півзахисника Бруну Гімараеса. Головним кандидатом на перехід до табору сорок став бразильський хавбек Даніло Олівейра, який зараз виступає на батьківщині.

Лондонський Арсенал серйозно налаштований підсилити центр поля і вже зондує ґрунт через посередників щодо трансферу 28-річного Гімараеса. Каноніри готові запропонувати за гравця близько 60 мільйонів фунтів стерлінгів (80 млн доларів).

Однак Ньюкасл категорично відкинув можливість угоди за таку ціну. Позиція клубу в переговорах є доволі міцною: чинний контракт Бруну діє до 2028 року і містить опцію продовження ще на один сезон. Наразі Арсенал ще не вступав у прямі переговори з керівництвом Ньюкасла.

Подальший розвиток подій багато в чому залежатиме від того, чи спробує Бруно форсувати свій відхід, і чи пом'якшать сороки свою поточну позицію. Якщо півзахисник все ж покине Сент-Джеймс Парк, клуб готовий зробити ставку на Даніло.

Півзахисник залишив Ноттінгем Форест у 2025 році після двох з половиною сезонів в АПЛ і приєднався до Ботафого. Інтерес до гравця також приписують Палмейрасу, Фламенго та Манчестер Юнайтед. Скаути Ньюкасла зазначають, що з моменту свого переїзду до Англії на початку 2023 року Даніло суттєво додав у грі та став набагато зрілішим футболістом.

У сезоні 2026 року гравець зіграв 12 матчів у чемпіонаті, забив 7 мʼячів та віддав 2 результативні передачі. Контракт з Ботафогу розрахований літа 2029 року. Трансфермаркт оцінює Даніло в 30 млн євро.

Вагомою перевагою Ньюкасла у боротьбі за Даніло є фактор спортивного директора Росса Вілсона. Раніше Вілсон обіймав аналогічну посаду в Ноттінгем Форест і був безпосередньо відповідальним за підписання бразильця. Їхні хороші робочі стосунки можуть стати вирішальним фактором, якщо справа дійде до предметних переговорів між сторонами.

Нагадаємо, Гімараес та Даніло були партнерами по збірній Бразилії на чемпіонаті світу, де команда вибула на стадії 1/8 фіналу, поступившись збірній Норвегії (1:2).