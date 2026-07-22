Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Понад 17 років від моменту дебюту за національну команду.

Аргентинський центральний захисник Ніколас Отаменді оголосив про завершення міжнародної кар’єри на тлі поразки його національної збірної у фіналі чемпіонату світу.

"Це був не той підсумок турніру, про який ми мріяли. І правда полягає в тому, що це дуже боляче. Бо за цими 50 днями залишились жертовність, підтримка, сльози, сподівання та колектив, який віддав абсолютно все заради цієї футболки.

Дякую моїм товаришам по команді за кожну битву. І за те, що ви ніколи не здаєтеся. Моїй родині… дякую, що завжди підтримуєте мене. У кожній радості та кожній невдачі. Ви — моя безпечна гавань, коли футбол дарує мені найбільші емоції, а також найбільше горе.

І дякую всьому аргентинському народу. Дякую, що вірите, підтримуєте нас і даєте нам відчути вашу любов у кожному куточку світу.

Сьогодні ми маємо повернутись додому з розбитими серцями, але зі спокоєм у душі, що віддали все. Бо фінали виграються чи програються, але є футболки, які захищаються все життя. І цю ми захищали до останнього подиху. Назавжди Аргентина", — ідеться в повідомленні аргентинського футболіста.

Нагадаємо, що 38-річний Отаменді дебютував за національну збірну 20 травня 2009 року товариським матчем проти Панами (3:1), після чого провів за "альбіселесте" 139 ігор, забив вісім голів, віддав три гольові передачі, виграв чемпіонат світу-2022 та двічі Копа Америка (2021, 2024).

Про своє рішення завершити міжнародну кар'єру Отаменді оголосив ще рік тому після товариському матчу проти Венесуели, але не визначився з датою, оскільки на той момент не мав упевненості щодо потрапляння до заявки на чемпіонат світу-2026.