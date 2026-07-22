Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Голкіпер, який завжди "прокидався" під чемпіонат світу.

Домашній чемпіонат світу-2026 став останнім великим турніром у професійній кар’єри мексиканського воротаря Гільєрмо Очоа.

41-річний виконавець може похизуватись рідкісним досягненням у футболі — лише він, Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду наразі мають у своєму активі виступи на шістьох мундіалях упродовж кар’єри.

"Я ніколи не уявляв, як далеко може мене завести мрія. Сьогодні я можу лише з гордістю озирнутися назад і сказати: дякую всім.

Дякую моїй родині. Дякую моїм товаришам по команді. Дякую кожному вболівальнику, який був поруч зі мною на кожному кроці.

Я забираю з собою любов мільйонів і душевний спокій, який приходить від усвідомлення того, що я віддав усе за Мексику. Те, що ми пережили, ніхто не зможе у нас забрати.

Від щирого серця, велике спасибі", — заявив мексиканський футболіст.

За свою кар’єру Очоа встиг пограти за мексиканську Америку, французький Аяччо, іспанські Малагу та Гранаду, бельгійський Стандард, італійську Салернітану, португальський ABC та кіпрський АЕЛ Лісмасол.

Загалом на його рахунку 788 матчів, 1096 пропущений голів та 194 "сухих" поєдинки в клубній кар’єрі, а також 154 зустрічі, 154 пропущених м’ячі та 64 "сухі" гри за збірну Мексики.

Очоа вигравав звання гравця року в Мексиці в сезонах-2006/07, 2020/21, ставав чемпіоном своєї країни-2004/05, вигравав Кубок чемпіонів КОНКАКАФ-2005/06, Золотий кубок КОНКАКАФ (2009, 2011, 2015, 2019, 2023, 2025), Лігу націй КОНКАКАФ-2024/25 та Кубок Бельгії (2018).