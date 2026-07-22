Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Вражаючі показники залученості вболівальників.

Після завершення чемпіонату світу-2026 президент ФІФА Джанні Інфантіно вирішив здивувати футбольний світу підсумковою статистикою щодо успішності проведення турніру в США, Канаді та Мексиці.

Серед іншого, очільник всесвітньої організації оголосив, що 104 поєдинки на цьому змаганні відвідали загалом 6 810 966 глядачів.

"Незабутній чемпіонат світу з футболу!

Дякуємо кожному вболівальнику, який наповнив наші стадіони пристрастю та створив моменти, які назавжди залишаться в історії чемпіонату світу з футболу.

Ви зробили це всесвітнє свято справді особливим і нагадали нам усім про магічну силу футболу об'єднувати людей", — заявив швейцарський функціонер.

Нагадаємо, що принаймні одного глядачі на трибунах фінал мундіалю точно недорахувався через його рішення про бойкот.