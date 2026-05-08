Англія

Капітан Манчестер Юнайтед обійшов Деклана Райса та Ерлінга Голанда, і повернув престижну нагороду на Олд Траффорд уперше з 2010 року.

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш став володарем престижної нагороди Футболіст року в англійській Прем'єр-лізі за версією Асоціації футбольних журналістів (FWA). У масштабному голосуванні, в якому взяли участь понад 900 представників медіа, португальський плеймейкер здобув беззаперечну перемогу.

Він отримав 45% голосів респондентів, випередивши у боротьбі за першість півзахисника лондонського Арсенала Деклана Райса та зіркового нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда. Це історична подія для Червоних дияволів: Фернандеш став першим гравцем манкуніанців, який виграв цю нагороду з часів тріумфу Вейна Руні у 2010 році.

У поточному сезоні 31-річний півзахисник демонструє феноменальну ефективність. У 32 матчах у Прем'єр-Лізі Фернандеш відзначився 8 забитими м'ячами та віддав вражаючі 19 результативних передач.

Він відіграв ключову роль у стабілізації гри команди під керівництвом тимчасового тренера Майкла Карріка, допомагаючи Юнайтед впевнено йти до фінішу на третьому місці в АПЛ та гарантувати собі участь у Лізі чемпіонів на наступний рік.

Визначний сезон 2025/26 став найкращою відповіддю на всі сумніви щодо подальшої кар'єри гравця в Манчестері. Наприкінці минулої кампанії Бруну відхилив надзвичайно щедру пропозицію від саудівського Аль-Хіляля, а також відмовив кільком європейським грандам, вирішивши залишитися вірним Юнайтед.

Чинний контракт Фернандеша діє до 2027 року і включає опцію автоматичного продовження ще на один сезон. З огляду на його визначальний вплив на гру команди, очікується, що клуб ініціює підписання нової угоди, навіть попри політику сера Джима Реткліффа щодо скорочення витрат на заробітну плату.

Сам гравець раніше наголошував, що не обговорюватиме своє клубне майбутнє з жодною зі сторін до завершення майбутнього чемпіонату світу.