Англія

Ще один стабільний та результативний сезон від португальського хавбека "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед у матчі 34 туру АПЛ обіграв Брентфорд (2:1).

У цьому матчі результативною передачею відзначився півзахисник "червоних дияволів" Бруну Фернандеш, для якого це був 19 асист цього сезону Прем'єр-ліги.

Таким чином, 31-річний португалець зробив 140 гольових дій у складі МЮ у матчах АПЛ, завдяки чому зрівнявся зі своїм співвітчизником Кріштіану Роналду, який за свій період у клубі забив 103 голи та віддав 37 асистів.

Також Бруну повторив показник Месута Озіла за кількістю гольових передач за один сезон в АПЛ, проте до рекордних показників Тьєррі Анрі та Кевіна де Брюйне ще не вистачає одного асиста.

Цього сезону Фернандеш провів 33 матчі у всіх турнірах, у яких забив вісім голів та віддав 20 гольових передач.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Брентфорд.