Англія

18-річний атакувальний півзахисник перейде до лондонського клубу з Вігана.

Челсі досяг домовленості щодо підписання 18-річного атакувального півзахисника Гаррісона Беттоні. Про це повідомив Фабріціо Романо.



Молодий англієць перейде до лондонського клубу з Віган Атлетік на правах вільного агента. Водночас Челсі виплатить компенсацію за підготовку футболіста відповідно до регламенту.



За інформацією джерела, Беттоні підпише контракт із "синіми", який буде розрахований до червня 2030 року.

До цього була інформація, що лондонський клуб покине Алехандро Гарначо.