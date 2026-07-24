Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку кваліфікації Ліги конференцій, що відбувся 23 липня 2026 року.

ЛНЗ зіграв унічию з Гентом у першому, номінально домашньому матчі першого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА-2026/27.

Якщо в інших двох єврокубкових поєдинках за участі українських колектив було не менше п'яти голів, то черкаський клуб "сухою" нічиєю відкрив лік своїм єврокубковим дуелям.

Матч-відповідь на КАА Гент Арені в Бельгії відбудеться в четвер, 30 липня, розпочавшись о 21:30 за київським часом. У понеділок, 3 серпня, підопічні Віталія Пономарьова гостюватимуть у Буковини в першому турі нової кампанії чемпіонату України.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЛНЗ — Гент у рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА-2026/27:

ЛНЗ — Гент 0:0



ЛНЗ: Паламарчук — Пасіч, Муравський, Дідик, Драмбаєв — Якубу, Рябов, Пастух (Т. Бренер, 69) — Ассінор (Кравчук, 89), Девід (Микитишин, 56), Кузик (Цара, 68)



Гент: Руф — Нгом (Волкарт, 90+2), Берджесс, Ван дер Гейден, Араужу — Лопеш, Бенеш (Кадрі, 60), Делорж (Де Влігер, 78) — Горе (Сонко, 77), Канга (Дін, 90+1), Вергара



Попередження: Микитишин — Вергара, Ван дер Гейден