Італія

Туринський клуб також вивчає кандидатуру воротаря Парми Дзіона Судзукі.

Ювентус продовжує пошуки нового воротаря на літньому трансферному ринку.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, туринський клуб звернувся до Бенфіки, щоб отримати інформацію щодо можливого трансферу українського голкіпера Анатолія Трубіна.

Окрім 24-річного воротаря збірної України, у сфері інтересів Ювентуса перебуває і голкіпер Парми Дзіон Судзукі. Водночас обидва футболісти наразі розглядаються як альтернативні варіанти.

За інформацією джерела, головною трансферною ціллю "б'янконері" залишається воротар Астон Вілли Еміліано Мартінес. Однак клубам поки що не вдалося досягти домовленості щодо потенційного переходу аргентинця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бенфіка не має наміру дешево відпускати Трубіна й оцінює українського воротаря приблизно у 40 мільйонів євро. Його контракт із португальським клубом діє до літа 2028 року.