Ліга конференцій

Перший віцепрезидент житомирського клубу підтримав команду після результативного матчу в Лізі конференцій.

Перший віцепрезидент Полісся та колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик звернувся до футболістів житомирської команди в роздягальні після першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Копенгагена, який завершився бойовою нічиєю (3:3).

Усик похвалив гру команди, але водночас закликав футболістів діяти сміливіше та не боятися брати відповідальність на себе.

"І сміливіше. Дехто з вас отримує офігенний момент, і він трошки боїться. Та це нормально, ми команда. Трошки вище, слава Богу, далі. Але потенціал, як сказав Петрович, тренер, неймовірний. Сміливіше і впевненіше.

Ви можете це зробити, просто у декого з нас, у людей, є такий момент, що: "Я трошечки не буду це робити", — ну, така невпевненість. Ніфіга! Ви всі впевнені, ви – тигри. Ну, в даному випадку вовки, бо тигри є в зоопарку і цирку, а вовків не завжди. У цирку їх взагалі немає. Кажуть, є. Ні, то лайки.

Ви, хлопці, неймовірні. Офігенна гра, емоції. Я чув людей, але як спортсмен я розумію, що ви можете забирати більше, тому що дехто в другому таймі вийшов і трошки ніби заснув. Ніфіга. Дякую вам", — сказав Усик.



Матч-відповідь між Поліссям та Копенгагеном відбудеться 29 липня, де команди визначать володаря путівки до наступного етапу турніру. Дивитися огляд та відео голів першої гри ви можете на Football.ua.