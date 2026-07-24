Ліга Європи

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Перестороги про те, що київському Динамо буде важко досягти бажаного результату в дуелях проти грецького ПАОКа, були в достатній кількості висловлені ще тиждень тому після подолання командою Ігоря Костюка румунської Університаті Клуж. І майже всі ці перестороги, на жаль, справдились. Окрім, хіба що, покращень у атакувальній грі "біло-синіх" на початку матчу.

Швидкий гол мав надати впевненості киянам. Але натомість вийшло так, що захист на тлі цього успіху зіграв навіть гірше, аніж у матчі-відповіді проти румунів. І оскільки цього разу суперник був усе ж таки більш статусний, то покарання не забарилось. У підсумку, єдине, що залишає хоч якісь сподівання перед грою на Тумбі, це заключна чверть матчу, коли Динамо було дуже близьким до сенсаційного порятунку, але при цьому помилялось у захисті та ризикувало пропустити четвертий, на чому все завершилось би вже зараз.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на Арена Люблін (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ



Руслан Нещерет — 5,0. Пропустив тричі, але ще й чотири сейви на власний рахунок записав воротар Динамо цього разу, тобто ситуація для його команди могла виявитись ще більш скрутною в підсумку. Чи звинувачувати при цьому Нещерета в епізодах із пропущеними голами за умов такої гри команди в захисті — питання недоречне.

Томаш Кендзьора, Владислав Дубінчак — 5,0. У обох флангових захисників Динамо цього разу був спільний головний біль — Янніс Константеліас, якого було просто надто багато на футбольному полі. Тому возив він що фланги киян, що центр захисту — байдуже. Той випадок, коли не виникає питань, чому гравець коштує 22 млн євро на Transfermarkt. А коли ще й Тайсон за старою звичкою це почав робити, то стало взагалі непереливки.

Крістіан Біловар (5,0) — Тарас Михавко (5,5) — 5,0. Без привозів центр оборони Динамо нині себе не уявляє, і цього разу це призвело до пропущеного м’яча. І не одного.

Олександр Піхальонок — 6,0. Гарна гра від півзахисника киян у контексті боротьби за м’яч у центрі поля, але погана в контексті просування до атаки й завершальної передачі, що є чи не найбільшим козирем Піхальонка.

Володимир Бражко — 6,5. Дуже контраверсійна особистість у центрі поля цього разу, оскільки швидкий гол у Бражка ніхто не відбере, а от помилок біля власного штрафного, які призвели, щонайменше, до двох м’ячів від суперників, хотілося б уникнути.

Микола Шапаренко — 6,0. Багато бігової роботи від центрального півзахисника та кілька перспективних спроб загострення, але бували й більш продуктивні матчі від Шапаренка вже в цій кампанії.

Назар Волошин — 5,5. Малоефективний футбол від одного з вінгерів киян у плані атаки, а особливо, що стосується контексту передач у завершальній третині.

Матвій Пономаренко — 6,0. Головний бомбардир минулого сезону в складі Динамо в цій кампанії й досі залишається без забитого м’яча. Погана тенденція, оскільки цього разу довелось чекати аж до заключних хвилин гри, коли в одразу подвійному гольовому моменті м’яч, спочатку, не пустив у ворота Павленка, а потім те саме зробила ліва стійка. Але розібрався тоді Пономаренко дійсно майстерно.

Едуардо Герреро — 5,5. Багато розмов після Університаті було з приводу того, що Динамо місцями просто не вистачало досвіду в атаці. Звідси рішення від Костюка — виходить із перших хвилин Герреро, причому робить це не на вістрі, а ліворуч, бо все одно частіше звалюється саме на фланг атаки. І якщо на початку активність панамця була дійсно помітною, бо й із першим голом він допоміг, і потім небезпечно пробивав із дальньої відстані, то з часом заміна напрошувалась сама по собі.

Джастін Лонвейк — 7,0. Оренда до Андерлехту, оренди до Фортуни Сіттард, оренда до Віборга — у один момент почало здаватись, що про суринамського півзахисника вже всі забули в Динамо. Але цього літа він перебуває в розташуванні й виглядає, як цілком боєздатна одиниця. Друга поспіль поява на полі, і тепер не просто ефективно, а й результативно.

Богдан Редушко — 6,0. За більш ніж пів години ігрового часу на рахунку українського вінгера лише один створений гольовий момент поспіхом перед ударом Пономаренка в стійку.

Віталій Буяльський — 6,5. Результативною виявилась і поява на полі капітана Динамо цього разу. Гарний асист у позиційній атаці під удар Лонвейку, але при цьому це була чи не виключна дія на загострення від Буяльського за тих 22 хвилини, які йому приділили в основний час.

Андрій Ярмоленко — 6,0. Досвід допоміг розбудувати другу гольову атаку киян, але не більше того.

Валерій Рубчинський — заключна заміна від Костюка в цій грі, але за обмежений відтинок часу центральний півзахисник устиг хіба що всі три епізоди боротьби програти, у яких намагався брати участь.

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