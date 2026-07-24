Завершилася 1611 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 Зеленський заявив, що запропонував Михайлові Федорову посаду віцепрем'єр-міністра з військових новацій. Невдовзі сам Федоров сказав, що відмовляється від усіх посад, крім міністра оборони.

🔸 Україна хоче до осені відновити тристоронні переговори зі США та росією. Напередодні Зеленський говорив із Віткоффом та Кушнером про активізацію дипломатії та ідеї щодо наближення миру.

🔸 Посли ЄС погодили 21-й пакет санкцій проти рф. Обмеження накладуть на ще 32 російські банки, криптовалютні фірми, платформи торгівлі нафтою й судна "тіньового флоту" рф.

🔸 Сирський та Гнатов продовжать працювати у війську. Вони передаватимуть досвід Драпатому і Скибюку.

🔸 Уряд Ірландії надасть Україні додатковий пакет допомоги в розмірі €25 млн. Кошти спрямують на посилення ППО.

Підбірка: hromadske