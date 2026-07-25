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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 24 липня 2026 року.

Завершилася 1612 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американській правій блогерці Лорі Лумер, яка, визнавши, що була жертвою російської пропаганди, приїхала до Києва.

Румунський винищувач F-16 збив дрон, який залетів у повітряний простір країни. Це перший такий випадок збиття дрона у країні. Однак зробити це змогли не з першого разу: перша ракета, випущена з італійського літака, який патрулював над країною разом з літаками румунських ВПС, промахнулася.

Європейський Союз ухвалив 21-й пакет санкцій проти росії. Нові обмеження стали наймасштабнішими за останні чотири роки.

Київську область атакували російські балістичні ракети — виявилося, що під ударом опинилася локація, де в цей час відбувалася виставка озброєння. Відомо про 10 загиблих та 100 поранених.

У Києві та інших містах дев’ятий день відбуваються мітинги з вимогами повернути на посаду колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Також виступають за заміну новопризначеного міністра зі справ ветеранів Віталія Кіма.

Підбірка: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 192 бойові зіткнення. Агресор завдав двох ракетних ударів, застосував пʼять ракет, здійснив 56 авіаційних ударів із застосуванням 186 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 5746 дронів-камікадзе та здійснив 2297 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося пʼять боєзіткнень з противником, ворог завдав двох авіаційних ударів із застосуванням трьох керованих авіабомб та здійснив 68 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів в районі Стариці та у бік населених пунктів Івашкине, Колодязне.

На Купʼянському напрямку відбулось пʼять атак ворога в бік Купʼянська, Радьківки та Шийківки. Одне боєзіткнення триває. Дванадцять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у бік населених пунктів Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Лиман, Озерне. Два боєзіткнення досі тривають.

На Слов'янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 20 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та у бік Миколаївки, Пискунівки й Рай-Олександрівки. Ще три атаки наразі тривають.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку у районі Федорівки Другої. На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 16 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та у бік Миколайпілля, Степанівки, Кучерів Яру, Нового Шахового й Вільного. Одне боєзіткнення досі триває.

Двадцять чотири атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах Дорожного, Удачного та у бік населених пунктів Шевченко, Новоолександрівка, Василівка, Білицьке, Новий Донбас, Новопавлівка, Сергіївка.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 38 окупантів, 20 — поранено; 24 укриття особового складу, знищено три одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки. Пошкоджено одну артилерійську систему, три одиниці автомобільної техніки, один пункт управління БпЛА та 116 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 177 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у бік Березового та в районі Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали 10 ворожих атак у бік Чарівного, Воздвижівки та Цвіткового. Одне боєзіткнення досі триває.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Малі Щербаки, Щербаки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Шановні українці, українки! Сьогодні вдень росіяни завдали удару по Києву та області – удар був балістикою. Мішенню в Бучанському районі Київщини став захід, якого там точно не мало бути. Сьогодні спілкувалися з Генеральним прокурором Русланом Кравченком, були доповіді правоохоронців, вже є кримінальні провадження за фактом того, що сталося. Звісно, причиною удару є російські ракети, виключно російський терор, але вже тисячу разів усім говорили, що в таких умовах війни, з таким ворогом точно не можна проводити будь-які виставки зброї – із купою людей і тим більше поруч із будинками. Станом на цей час відомо про десятьох загиблих від цього удару. Мої співчуття рідним та близьким. Багато людей отримали поранення і травми.

Були ще дуже жорстокі російські удари по Слов’янську та інших громадах Донеччини, по Харківщині, Херсону, Сумщині, по Одесі та області. Ми знаємо від розвідок та наших партнерів, що росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні. Може бути сьогодні цей удар: інформація попередня є така, що впродовж 48 годин. Будь ласка, бережіть себе й зважайте на сигнали повітряної тривоги.

Сьогодні були наради з Головнокомандувачем Збройних Сил України Михайлом Драпатим, був Євгеній Хмара з командою Міністерства оборони, були інші урядовці та Прем’єр-міністр України Сергій Корецький. Ми детально визначили порядок кроків, які можуть дати більше захисту нашим містам, нашим селам, нашому півдню, нашій інфраструктурі. Оновлюємо план захисту зернового експорту. Дуже ціную, що всі керівники сектору оборони й безпеки активно координуються між собою. Саме це й нам потрібно.

Я вдячний Михайлу Драпатому, Євгенію Хмарі за увагу до деталей і взаємодію. Павло Паліса та команда Офісу Президента будуть і надалі допомагати з пошуком та реалізацією рішень. Прем’єр-міністр Корецький готує альтернативи економічні та інфраструктурні, які можуть підтримати стійкість України. Прем’єр, вся урядова команда будуть працювати над максимальною диверсифікацією операцій експорту та імпорту. Виклики значні дуже. Мають бути й несиметричні рішення. Забезпечення пальним українського ринку, також додаткові експортні маршрути, необхідні програми підтримки українських виробників плюс робота з нашими партнерами – з нашими сусідами в регіоні та Брюсселем – усе це вже в роботі.

Дуже очікуємо розуміння і з боку партнерів. ППО – це перший пріоритет, із яким саме партнери можуть допомогти нам. Всі домовленості мають виконуватись, виконуватись оперативно. МЗС України, всі наші дипломати повинні діяти швидше, і потреби України мають звучати гучніше у світі, бо це реальні потреби захисту життя. І важливо, що про все, що відбувається в Україні насправді, про російські удари проти наших людей, про затягування Росією своєї війни все більше знають у ключових країнах-партнерах. Цими днями в Україні – Лора Лумер, близька, дуже близька людина до Президента Трампа. Ми з нею говорили, і Лора багато побачила в Україні, в столиці і не тільки: і Лавру, і наших людей, і все те, через що ми проходимо.

Я сподіваюся, що Америка буде з Україною і надалі й ми зможемо закінчити цю війну достойним миром. Саме це нам потрібно. Ми готуємося до зустрічі з Президентом Америки та його командою. Я дякую Америці, я дякую кожному, хто з Україною – з нашими людьми, з нашим захистом життя. Маємо чітку інформацію від розвідки, що в Росії готують на осінь нову хвилю мобілізації, і доволі значну. У цей час росіяни втрачають на фронті більше своїх військових, ніж набирають, а Путін ще збирається збільшувати атаки й розширювати цю війну. Йому потрібні ще росіяни для участі в штурмах. Маємо превентивно від цього захищатись на всіх рівнях: на фронті, у наших далекобійних санкціях, також у мідстрайках, у нашій дипломатії і, звісно, у спілкуванні з усіма, хто здатен підтримати життя, хто здатен наблизити мир. Вічна пам’ять усім, кого вбила Росія.

Слава Україні!

Віримо в ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми — сила! Слава Україні!