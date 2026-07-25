Римляни так і не знайшли аргументів.
x.com/Alhilal_EN
25 липня 2026, 07:59
Аравійський Аль-Хіляль напередодні оголосив про успішне завершення трансферну нідерландського нападника лондонського Вест Гема Крісенсіо Саммервілла.
24-річний виконавець обійшовся "синім" у 64,3 млн євро + 11,7 млн євро бонусів.
Контракт було підписано строком до 2030 року.
Відповідно до угоди, Саммервілл отримуватиме 17 млн євро за сезон.
Під час офіційної презентації Аль-Хіляль не згаяв можливості підколоти свого основного конкурента в боротьбі за підписання цього гравця — римську Рому, обігравши відому фразу "Усі дороги ведуть до Риму", як "Усі дороги ведуть до Ер-Ріяду".
Нагадаємо, що пропозиція "вовків" була значно меншою за аравійську.