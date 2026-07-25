Інше

Римляни так і не знайшли аргументів.

Аравійський Аль-Хіляль напередодні оголосив про успішне завершення трансферну нідерландського нападника лондонського Вест Гема Крісенсіо Саммервілла.

24-річний виконавець обійшовся "синім" у 64,3 млн євро + 11,7 млн євро бонусів.

Контракт було підписано строком до 2030 року.

Відповідно до угоди, Саммервілл отримуватиме 17 млн євро за сезон.

Під час офіційної презентації Аль-Хіляль не згаяв можливості підколоти свого основного конкурента в боротьбі за підписання цього гравця — римську Рому, обігравши відому фразу "Усі дороги ведуть до Риму", як "Усі дороги ведуть до Ер-Ріяду".

Нагадаємо, що пропозиція "вовків" була значно меншою за аравійську.