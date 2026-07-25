Італія

Гравець не зміг закріпитись у Турині.

Португальський фланговий захисник Жуан Маріу трохи більше ніж рік тому коштував туринському Ювентусу 12 млн євро під час трансферу з Порту.

Але вже за пів року 26-річний виконавець пішов до оренди в Болонью, після чого повернувся до Турину, але все одно продовжує перебувати поза планами клубу вже на прийдешню кампанію.

Домовитись про повноцінний трансфер "россоблу" так і не вдалось, тож Маріу наразі шукає собі новий клуб, яким може стати Фіорентина.

Спочатку вважалось, що "фіолетові" чекають на вирішення майбутнього свого бразильського захисника Додо чи італійський Нікколо Фортіні, але остання інформація від місцевих ЗМІ підказує, що трансфер португальця там розглядається незалежно від цих кейсів.

За минулий сезон Жуан Маріу провів 28 матчів, забив два голи та віддав один асист.