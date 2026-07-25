Італія

Фінальний етап перемовин поміж клубами.

Англійський центральний захисник лондонського Челсі Трево Чалоба цього літа став трансферною метою італійського Комо.

І, на відміну від міланського Інтера, "озеряни" пішли далі, аніж виключно домовленість із гравцем про ймовірний трансфер, та наразі наближаються до завершення угоди щодо 27-річного виконавця.

Повідомляється, що Чалоба узгодив умови майбутнього контракту до 2031 року із зарплатнею в 3,5 млн євро за сезон та незабаром клуби мають зафіксувати перехід за 25 млн євро + 5 млн євро бонусів.

Зазначимо, що Комо швидко перемкнув увагу на англійця на тлі невдачі з підписанням колумбійського центрального захисника турецького Галатасараю Давінсона Санчеса.